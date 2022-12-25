https://news.day.az/sport/1522890.html Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии
Стали известны имена четырех кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru по информации GFFN, основным кандидатом на вакантный пост является бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.
Также среди потенциальных наставников "пентакампеонов" фигурируют имена экс-тренеров "Пари Сен-Жермен" Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино, а также бывший тренер "Ливерпуля" и "Эвертона" Рафаэль Бенитес.
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