Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии
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Стали известны имена четырех кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru по информации GFFN, основным кандидатом на вакантный пост является бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

Также среди потенциальных наставников "пентакампеонов" фигурируют имена экс-тренеров "Пари Сен-Жермен" Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино, а также бывший тренер "Ливерпуля" и "Эвертона" Рафаэль Бенитес.