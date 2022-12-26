Спортивный директор "Аль-Насра" о возможном переходе Роналду в клуб

Спортивный директор саудовского клуба "Аль-Наср" Марселу Саласар высказался о возможном переходе в команду португальского форварда Криштиану Роналду. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит Record.

"Я не уполномочен говорить ни да, ни нет. Мы будем наблюдать за ситуацией до конца года. Эта сделка имеет огромное значение не только для клуба, но и для страны, для футбола в мире в целом", - заявил Саласар.

22 декабря появилась информация, что португалец подпишет контракт с саудовской командой до 2030 года. Уточнялось, что первые два с половиной года Роналду проведет в клубе в качестве игрока. Затем нападающий станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира-2030.