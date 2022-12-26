Моуринью отказался возглавить сборную Португалии

Жозе Моуринью отказался от предложения Федерации футбола Португалии (FPF) возглавить национальную команду, поскольку хочет до конца отработать свой контракт с итальянской "Ромой".

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщила газета Jornal de Not cias.

По информации источника, Моуринью не заинтересовало предложение от FPF. Отмечается, что специалист решил продолжить работу в итальянском клубе и отработать свой контракт до конца. Соглашение со специалистом рассчитано до окончания сезона-2023/24.

15 декабря пост главного тренера сборной Португалии покинул Фернанду Сантуш, занимавший эту должность с 2014 года. На прошедшем чемпионате мира в Катаре португальцы дошли до четвертьфинала, где проиграли команде Марокко (0:1).