В UFC выбрали лучший бой 2022 года

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) назвали поединок между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой в полутяжелом весе лучшим боем 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в июне на турнире UFC 275 в Сингапуре и завершилась победой Прохазки удушающим приемом за 30 секунд до окончания заключительного раунда. На второе место в списке лучших поединков года поставили победу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева над бразильцем Гилбертом Бернсом, претендовавшим на титул чемпиона в полусреднем весе.

В топ-10 вошло также противостояние россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли. Схватка прошла на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. О'Мэлли выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один выбрал российского спортсмена.