Три условия Мбаппе, при которых он откажется от ухода из «ПСЖ»

Французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет, чтобы руководство клуба продало бразильского нападающего Неймара. Стоит отметить, что в клубе как раз планировали разгрузить зарплатную ведомость и уход латиноамериканца не кажется удивительным в данной ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

23-летний француз поставил три условия боссам клуба. Если они откажутся их выполнять, то игрок готов покинуть команду в качестве свободного агента.

Помимо продажи Неймара Мбаппе требует пригласить в команду английского нападающего Гарри Кейна, а также назначить главным тренером Зинедина Зидана начиная с сезона 2023/24.

Этим летом Мбаппе уже был близок от ухода из "ПСЖ". В качестве главного претендента на него назывался мадридский "Реал". Однако, в мае форвард подписал новый контракт с командой, который рассчитан до 2025 года.