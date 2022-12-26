Джорджина Родригес удивила Роналду дорогим подарком на Рождество

Невеста Криштиану Роналду, модель и танцовщица Джорджина Родригес удивила возлюбленного роскошным рождественским подарком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

28-летняя Джорджина Родригес показала подписчикам личного блога, как ее семья провела Рождество и продемонстрировала подарок, который она приготовила для своего жениха. Модель подарила Криштиану Роналду люксовый автомобиль Rolls-Royce Dawn, стоимость которого начинается от $365 тыс. Футболист был явно удивлен, когда увидел припаркованный у дома автомобиль, украшенный подарочными лентами. После того как звездное семейство прокатилось на новом Rolls-Royce, Роналду поблагодарил возлюбленную в Instagram.

"Спасибо, любовь моя", - написал футболист.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду встречаются с 2016 года. У футболиста и модели есть двое общих детей: 5-летняя Алана и семимесячная Белла. Спортсмен воспитывает еще троих детей: 12-летнего Криштиану-младшего, 5-летних близнецов Еву и Матео.