https://news.day.az/sport/1523277.html Родные готовятся к похоронам Пеле - ФОТО - ВИДЕО
Родные готовятся к похоронам Пеле - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня стало известно, что легендарный футболист, страдающий от рака, прощается с близкими из-за ухудшения состояния. В Сети уже появились кадры подготовки к похоронам Пеле...
Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, на видео можно увидеть золотой гроб с изображением спортсмена на пике славы. Вокруг суетятся люди...
Напомним, с ноября 82-летний Пеле находится в больнице. Химиотерапия сильно ударила по его здоровью - начались серьезные осложнения на сердце.
Врачи ничего не могут поделать. Единственное, что в их силах, так это облегчить состояние звездного пациента.
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