Родные готовятся к похоронам Пеле

Сегодня стало известно, что легендарный футболист, страдающий от рака, прощается с близкими из-за ухудшения состояния. В Сети уже появились кадры подготовки к похоронам Пеле...

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, на видео можно увидеть золотой гроб с изображением спортсмена на пике славы. Вокруг суетятся люди...

Напомним, с ноября 82-летний Пеле находится в больнице. Химиотерапия сильно ударила по его здоровью - начались серьезные осложнения на сердце.

Врачи ничего не могут поделать. Единственное, что в их силах, так это облегчить состояние звездного пациента.