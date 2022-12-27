Лучший молодой игрок ЧМ-2022 Фернандес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Португальский журналист Бруну Андраде сообщил, что "Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Бенфике" сумму отступных в размере €120 млн за аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Его слова передает DaveOCKOP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Перед ЧМ я не верил, что Энцо уйдет в январе. Теперь я нисколько не удивлюсь. Однако "Бенфика" продаст его в январе только за €120 млн. Я буду основываться на своей информации: прямо сейчас единственный клуб, готовый заплатить €120 млн, - это "Манчестер Юнайтед"", - сказал Андраде.

Напомним, Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом прошедшего в Катаре чемпионата мира - 2022. За семь матчей на мундиале Фернандес забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.