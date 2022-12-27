Президент «Аль‑Нассра» о трансфере Роналду

Президент футбольного клуба "Аль‑Насср" Мусли Аль-Муаммар прокомментировал информацию о том, что его клуб предлагает форварду сборной Португалии Криштиану Роналду контракт на 2,5 года с зарплатой €200 млн за сезон. Слова президента клуба передает "Аль-Риядия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это неверно. Большая часть того, что написано и сказано в СМИ, - ложь", - сказал Аль-Муаммар.

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира - 2022 дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал "Манчестер Юнайтед", за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

Роналду вместе с португальской сборной покинул чемпионат мира в Катаре после четвертьфинала. На этой стадии его команда проиграла сборной Марокко со счетом 0:1.