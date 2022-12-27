Тренер «Астон Виллы» хочет избавиться от лучшего вратаря ЧМ-2022 Мартинеса
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери не хочет видеть аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает Football Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, специалист имеет разногласия с голкипером. Их недопонимания начались еще во время совместной работы в "Арсенале". Также Эмери считает неприемлемым поведение Мартинеса во время празднования победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Тогда вратарь показал неприличный жест, приложив приз лучшему голкиперу турнира к паху. Отмечается, что Эмери хочет подписать на место Мартинеса марокканца Яссина Буну, который защищает ворота "Севильи".
Мартинес провел на чемпионате мира - 2022 семь матчей, пропустил восемь мячей и трижды сыграл на ноль. Аргентина выиграла ЧМ-2022, победив в финальном матче сборную Франции в серии послематчевых пенальти.
Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.
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