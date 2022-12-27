Неймар посвятил Пеле трогательный пост

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар получил трофей "Исторический футболист", который был предназначен Пеле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

82-летний легендарный игрок должен был сам забрать эту награду из рук Неймара на торжественной церемонии, но с 29 ноября находится в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. Его состояние продолжает ухудшаться.

"Сегодня для меня особенный день, - сказал Неймар на видео в Instagram. - Меня пригласили, чтобы я вручил Пеле трофей "Исторический футболист". Для меня большая честь быть частью этого события".

Также нападающий "ПСЖ" разместил в своих соцсетях трогательный пост, посвященный Пеле.

"Тот, кто сделал футбол своим королевством. Тот, кто вместо того, чтобы разжигать войны, остановил одну. Тот, кто использовал свою силу, чтобы очаровать мир. Тот, кто бросил вызов суверенитету.

Тот, кого почитали. Тот, кто создал свою собственную династию. Тот, кто вдохновил молодежь. Тот, кто построил империю. Тот, кто держал все золотые кубки. Тот, кто был не просто лучшим игроком матча. Он был лучшим в истории", - написал Неймар.