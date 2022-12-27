Джокович прибыл на чемпионат в Австралию спустя год после депортации

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Австралию для участия в турнирах сезона-2023, сообщило 26 декабря агентство 9News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Джокович приземлился в Австралии и начнет свою кампанию 2023 года в Аделаиде, готовясь к борьбе за корону 10-го Открытого чемпионата Австралии", - говорится в сообщении.

Чемпионат пройдет в Австралии с 16 по 29 января 2023 года. Перед ним Джокович планирует сыграть на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде. Эти соревнования будет идти со 2 по 8 января.

В январе 2022 года Джокович также прилетал в Австралию для участия в чемпионате. Тогда спортсмена задержали в аэропорту Мельбурна, из-за того что тот не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая на тот момент была обязательной для иностранцев, въезжающих в страну.

После разбирательства виза спортсмена была аннулирована. Уже 16 января Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Джоковича из страны.