В честь этого футболиста в Катаре создадут музей

Катарский университет решил создать музей в стенах комнаты студенческого кампуса, в которой во время чемпионата мира по футболу жил капитан сборной Аргентины Лионель Месси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины.

"Катарский университет объявляет о выделении комнаты, в которой игрок сборной Аргентины Лионель Месси останавливался во время чемпионата мира по футболу в Катаре, в мини-музей", - говорится в сообщении.

Как пояснил катарской газете "Аш-Шарк" директор департамента коммуникаций и связей с общественностью университета Хитми аль-Хитми, апартаменты Месси останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения. "Комната Месси превратится в небольшой музей, в котором будут хранится все его вещи, и станет наследием для студентов и будущих поколений", - сказал аль-Хитми.