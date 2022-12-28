Дочь Пеле опубликовала трогательный пост, посвященный отцу

Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Келли Насименто на своей странице опубликовала пост, который посвятила отцу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Время летит... Счастливые моменты вечны", - написала Насименто, опубликовав фото с отцом.

В сентября 2021 года у бывшего нападающего обнаружили раковую опухоль толстой кишки. Осенью этого года организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. Также осложнения вызвал COVID-19, который он перенес недавно. Состояние Пеле продолжает ухудшаться. Он находится в больнице с 29 ноября 2022 года.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что его организм перестал реагировать на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.