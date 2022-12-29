Сын Роналду зачислен в академию мадридского «Реала»

Сын португальского нападающего Криштиану Роналду Криштиану‑младший зачислен в юношескую академию мадридского "Реала". Об этом сообщает журналист La Razon Эду Корнаго в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В феврале Криштиану-младший подписал контракт с академией "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира - 2022 дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал "Манчестер Юнайтед", за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

Роналду вместе с португальской сборной покинул чемпионат мира в Катаре после четвертьфинала. На этой стадии его команда поиграла сборной Марокко со счетом 0:1.