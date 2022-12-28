Индия намерена подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Власти Индии намерены подать заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Об этом 28 декабря заявил глава минспорта Индии Анураг Сингх Тхакур, его слова приводит издание Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Индия с размахом председательствует в "Группе двадцати", я уверен, что правительство вместе с Олимпийским комитетом Индии сможет подать заявку на проведение Олимпиады. Известно, что до 2032 года места будущих Олимпийских игр уже распределены, но с 2036 года мы будем надеяться, и я уверен, что Индия будет полностью готова и подаст заявку", - отметил он.

Тхакур добавил, что дорожная карта по проведению Олимпиады будет готова к осени следующего года и, как ожидается, будет представлена в ходе заседания Олимпийского комитета Индии в сентябре.

"Индия прикладывает много усилий для развития спорта. Я могу заверить, что мы не только выступим хозяевами Олимпиады, но и сделаем это масштабным событием", - подчеркнул министр, добавив, что в родном штате премьер-министра Индии Нарендры Моди, Гуджарате, есть всё необходимое для проведения Олимпиады.