Сын шехида Отечественной войны стал чемпионом Азербайджана

Шахин Хуршудов, сын шехида Отечественной войны Назира Хуршудова, стал чемпионом Азербайджана в соревнованиях по капоэйре.

Об этом в среду Day.Az сообщили в федерации капоэйры Азербайджана.

Согласно сообщению, завершилось Первенство Республики по капоэйре, посвященное 15-летию Федерации.

"Около 200 подростков из различных клубов продемонстрировали свои навыки на соревнованиях, организованных Федерацией капоэйры и Министерством молодежи и спорта Азербайджана. В первенстве спортсменов в возрастной категории 13-15 лет Шахин Хуршудов превзошел всех своих соперников и стал чемпионом Азербайджана. Юный чемпион является сыном младшего сержанта Назира Хуршудова, героически сражавшегося в 44-дневной Отечественной войне и ставшего шехидом.