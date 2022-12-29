https://news.day.az/sport/1523981.html "Челси" объявил о переходе 20-летнего нападающего
"Челси" объявил о переходе 20-летнего нападающего
Лондонский "Челси" на сайте объявил о переходе из норвежского "Молде" ивуарийского форварда Давида Фофана, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
20‑летний футболист присоединится к "синим" 1 января 2023 года. По информации СМИ, трансфер Фофана обошелся "Челси" в 12 миллионов евро.
Фофана в нынешнем сезоне провел 29 матчей, забил 17 мячей и отдал шесть результативных передач.
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