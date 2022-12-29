"Челси" объявил о переходе 20-летнего нападающего

Лондонский "Челси" на сайте объявил о переходе из норвежского "Молде" ивуарийского форварда Давида Фофана, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

20‑летний футболист присоединится к "синим" 1 января 2023 года. По информации СМИ, трансфер Фофана обошелся "Челси" в 12 миллионов евро.

Фофана в нынешнем сезоне провел 29 матчей, забил 17 мячей и отдал шесть результативных передач.