Реакция Мбаппе на скандальное празднование вратаря сборной Аргентины Мартинеса

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на скандальное празднование победы на ЧМ-2022 вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который во время поездки на автобусе по улицам Буэнос-Айреса держал в руках куклу с его лицом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это не моя проблема. У меня вообще нет энергии, чтобы тратить ее на такие бесполезные вещи", - приводит слова Мбаппе GFFN.

Напомним, что в очередном матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" переиграл "Страсбург" со счетом 2:1.

Победу парижанам на 95-й минуте принес точный удар французского нападающего Килиана Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки.

После этой игры подопечные Кристофера Галтье набрали 44 очка и закрепились на первой строчке в турнирной таблице национального первенства.

У "Страсбурга" после 16 туров 11 очков и предпоследнее место в таблице Лиги 1.

Свой следующий матч парижане проведут на выезде против "Ланса". Игра состоится 1 января 2023 года, стартовый свисток прозвучит в 23:45 по бакинскому времени.