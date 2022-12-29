"Ливерпуль" объявил о трансфере полузащитника сборной Нидерландов Гакпо

"Ливерпуль" на своем официальном объявил объявил о переходе нидерландского полузащитника Коди Гакпо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболист пополнит стан мерсисайдской команды в день открытия зимнего трансферного окна. После успешного прохождения медобследования экс-игрок "ПСВ" взял 18-й номер.

Гакпо в пяти матчах за сборную Нидерландов на чемпионате мира в Катаре сумел трижды отличиться, став лучшим бомбардиром команды. Всего в текущем сезоне он принял участие в 14 игр чемпионата страны и отметился девятью забитыми мячами.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.

Следующий матч "красные" проведут на "Энфилде" против "Лестера" 30 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по бакинскому времени.