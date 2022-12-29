Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил провал в Лиге Европы

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о дебютном опыте руководства каталонским клубом в Лиге Европы в сезоне-2021/22, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, сине-гранатовые не справились с давлением фанатов.

"Проблема в том, что нас посчитали фаворитом и чемпионом Лиги Европы заранее в прошлом сезоне.

Я думаю, мы не совсем верили в этот турнир. Трудно бороться за титул, на который всерьез не настроены ни болельщики клуба, ни окружение, ни многие другие люди", - приводит слова Хави As.

Напомним, что "Барселона" покинула розыгрыш второго по значимости европейского клубного трофея в предыдущем сезоне на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух встреч немецкому "Айнтрахту", который впоследствии и стал победителем турнира.