Кварацхелия похвалил жителей Неаполя

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия рассказал о том, почему перешел именно в этот клуб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Переговоры шли долго, около двух лет. Я был очень рад, что такая большая команда мною интересуется. Иногда я слышал об интересе других итальянских команд, но, получив предложение от "Наполи", о других уже не думал. Я хотел играть только здесь.

Неаполь - прекрасный город, а его жители - замечательные люди. Город живет футболом, все в нем разбираются", - приводит слова Хвичи Саlciomercato.

Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле этого года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим.