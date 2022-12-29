Самая красивая спортсменка мира рассказала о проблемах со здоровьем

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, в Instagram рассказала о проблемах со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мне пришлось заниматься своим здоровьем. Во время ежегодного осмотра врачи обнаружили комок в моей груди. Недавно мне пришлось сделать биопсию", - заявила 29-летняя спортсменка. Она подчеркнула, что ей пришлось на время приостановить ведение социальных сетей, и поблагодарила фанатов за понимание.

Спиранак регулярно публиковала фото в социальных сетях. На Instagram американской гольфистки подписались 2,9 миллиона пользователей.

Спиранак занималась гольфом в университете. На профессиональном уровне спортсменка начала выступать в 2015 году. Затем она сосредоточилась на карьере модели и блогера.