Иранская чемпионка по шахматам поселится в Испании после партии без хиджаба на ЧМ в Казахстане

25-летняя иранская шахматистка Сарасадат Хадемальшарие с 2012 года является одной из самых перспективных шахматисток мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на чемпионате мира по быстрым шахматам в Алматы (Казахстан) Сарасадат в знак солидарности с проходящими протестами в Иране появилась без хиджаба. И теперь опасаясь жестоких репрессий со стороны иранских властей Сарасадат вместе с мужем и ребенком поселится в Испании.

У С.Хадемальшарие уже были проблемы с правительством своей страны, когда она публично поддержала решение бывшего иранского, ныне французского шахматиста Алиреза Фирузджи и объявила, что подобных случаев будет больше, если не будет изменен приказ его правительства об отказе играть с израильтянами.

Иранские спортсмены продолжают бойкотировать соревнования с участием израильтян. Три года назад на шахматном фестивале Sunway Sitges (Барселона) два лучших иранских игрока Пархам Магсудлу и Амин Табатабаи, которым тогда было 19 и 18 лет соответственно, встретились и выиграли во время ночного блиц-турнира с израильтянином Идо Горштейном. Правительство Ирана пришло в ярость и тщательно допросило Магсудлу и Табатабаи, которые утверждали, что не знали, что Горштейн был израильтянином.