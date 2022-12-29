Анчелотти не стал называть Месси лучшим в мире

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о лидере сборной Аргентины Лионеле Месси, который на клубном уровне представляет французский "ПСЖ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист отметил, что не готов назвать Месси лучшим футболистом в мире.

"Я не знаю, лучший ли он в истории. Так говорить несправедливо, потому что в каждой эпохе есть очень хорошие игроки. Из моих уст не вырвется [фраза] "Месси - лучший в истории".

Я наслаждался столькими хорошими футболистами... Я тренирую каждый день обладателей "Золотого мяча". И я видел, как играют Кройфф, Марадона", - заявил Анчелотти.