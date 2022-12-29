Роналду получил предложение от клуба, играющего в Лиге чемпионов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Об этом в социальных сетях написал катарский инсайдер Мохаммед Аль-Кааби, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, агент форварда Хорхе Мендеш завершил переговоры с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср" после того, как было получено предложение от одного из клубов Европы. Название команды не раскрывается, однако отмечается, что клуб выступает в Лиге чемпионов.