Ударный год азербайджанского дзюдо

Год в дзюдо оказался очень богатым на события. Традиционно календарь здесь настолько плотный, что порой команды начинают выступать в режиме нон-стоп, переезжая с одного соревнования на другое. Поэтому сезон оказался ярким на результаты для сборной, вновь доказавшей свое высокое реноме.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, год начался с Гран-при Португалии, где команда Азербайджана открыла счет медалям на международной арене. Балабею Агаеву (60 кг) удалось выиграть серебро и набрать рейтинговые очки. Ну а далее последовал выезд на "Большой шлем" в Париж - столицу Олимпиады-2024. Выступать во Франции всегда особенно волнительно, а награды, заработанные там, являются своеобразным знаком качества. В итоге, в Париже отличились Мамедали Мехтиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) - оба дошли до финала.

В целом, если же говорить о генеральной стратегии подготовки к сезону, то можно выделить несколько главных соревнований. Это чемпионат Европы в Софии, чемпионат мира в Ташкенте, Игры Исламской Солидарности в Конье, а также июньский старт олимпийской квалификации, домашний "Большой шлем" и "Мастерс". Федерация пригласила в сборную иностранных специалистов - мужскую сборную возглавил немецкий тренер Рихард Траутманн, а перфоманс-директором федерации стал Марк Ван Дер Хамм из Нидерландов.

В рамках подготовки к ЕВРО следующей остановкой стал Тель-Авив, где команда заняла второе место в общем зачете на "Большом шлеме", выиграв 2 золотые, серебряную и бронзовую награду. Чемпионами стали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг), серебро записал в актив Яшар Наджафов (66 кг), а бронза на счету Зелима Коцоева (100 кг). А последним стартом перед ЕВРО стал "Большой шлем" в Анталье, где третье место занял Эльмар Гасымов (100 кг).

На чемпионате Европы в Софии триумфально выступил Гейдаров, победивший в финале Джованни Эспозито. В весе до 73 кг на пьедестал поднялся и Рустам Оруджев, примеривший бронзу. А еще одну награду в актив команды добавил Мамедали Мехтиев (90 кг).

Во второй половине сезона началась олимпийская квалификация, к тому же состав сборной Азербайджана пополнил финалист Олимпиады Саид Моллаи (81 кг). И он отличился уже на первых стартах под флагом исторической родины, став вторым как на "Большом шлеме" в Будапеште, так и на Гран-при Загреба. По итогам двух соревнований наши дзюдоисты выиграли 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды, а победу в свой актив записали Гейдаров (в Венгрии) и Яшар Наджафов (66 кг) в Хорватии.

Главным стартом августа для дзюдоистов стала Исламиада в Конье, где преимущественно боролись вторые номера. Тогда как лидеры готовились к чемпионату мира. В Турции спортсменам удалось отличится семь раз: Балабей Агаев (60 кг) занял первое место, Нариман Мирзоев (73 кг), Эльмар Гасымов (100 кг) и Кенуль Алиева (48 кг) завоевали серебро, а Тельман Велиев (73 кг) замкнул тройку. Также дзюдоисты одержали победу в командном турнире, выиграв в финале у Турции.

Ну а затем все внимание было приковано к чемпионату мира в Ташкенте, где сборная смогла отличиться дважды: бронзовые медали оказались в активе Гейдарова и Коцоева.

Важной проверкой сборной затем стал домашний "Большой шлем", где хозяева татами стали победителями общего зачета (4-0-2). Чемпионами стали Агаев, Гейдаров, Моллаи и Коцоев, а третьими стали Карамат Гусейнов (60 кг) и Орхан Сафаров (66 кг).

Последним стартом года стал "Мастерс" в Иерусалиме, принесший нашей команде одно серебро и две бронзы. В финале боролся Моллаи, а третьими в своих весах стали Агаев и Коцоев.

Год завершен, но и дзюдоистов будет не так много времени на передышку, учитывая плотный график.