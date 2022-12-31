Федерация гимнастики Азербайджана подвела итоги 2022 года

2022 год ознаменовался рядом значимых событий для Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт AGF.

Своими историческими достижениями болельщиков порадовали представители Федерации, отметившей в текущем году 20-летие преобразования.

Как известно, с избранием 7 октября 2002 года Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана была заложена основа достигнутого за последние 20 лет успеха AGF.

Отметим, что начиная с того периода, в результате реализации успешной стратегии, в нашей стране начался новый этап и стремительное развитие этого вида спорта, и за короткий период AGF стала ведущей спортивной федерацией страны.

Продолжая традицию прошлых лет, в 2022 году в Азербайджане успешно прошли 5 соревнований мирового уровня по различным видам гимнастики и ряд чемпионатов и первенств страны.

На каждом международном соревновании, проводимом в столице Азербайджана, наши гимнасты оправдывали возложенные на них надежды и занимали призовые места.

Первым международным соревнованием в 2022 году стал Кубок мира по прыжкам на батуте (12-13 февраля), на котором член национальной сборной Сельджан Магсудова завоевала серебряную медаль в индивидуальной программе. Эта награда стала первой в истории Азербайджана медалью, завоеванной среди женщин в индивидуальной программе прыжков на батуте.

На проведенных 3-6 марта в Баку 12-х Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике среди возрастных групп наша женская группа, в состав которой входят Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде, завоевала "золото" в возрастной группе 13-19-и лет. Эта награда стала первой золотой медалью, завоеванной на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в истории акробатической гимнастики Азербайджана.

С 10 по 13 марта в Баку впервые прошел Чемпионат мира по акробатической гимнастике. На соревнованиях представители Азербайджана, серебряные и бронзовые призеры Чемпионата Европы - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали серебряную медаль в темповых упражнениях, мужская пара - Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев завоевали "бронзу" в смешанных и темповых упражнениях. Результат, достигнутый членами национальной сборной Азербайджана, запомнился как первое достижение на Чемпионате мира по акробатической гимнастике.

На Кубке мира по спортивной гимнастике (31 марта - 3 апреля) член национальной сборной Никита Симонов завоевал бронзовую медаль в упражнении на кольцах.

На Кубке мира по художественной гимнастике (22-24 апреля) азербайджанские грации оправдали возложенные на них ожидания.

Так, команда в групповых упражнениях, в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной, завоевала "золото" в программе упражнения с пятью обручами и "серебро" в многоборье.

Как известно, хотя масштабные международные соревнования по видам гимнастики были организованы в нашей стране в 2021 году в соответствии с действующими правилами карантина, проведение местных соревнований 2020-2021 годов было перенесено из-за пандемии.

С начала 2022 года проведение национальных соревнований по видам гимнастики были окончательно восстановлены в соответствии с действующими требованиями.

Чемпионаты Азербайджана и Баку по видам гимнастики вернули в Национальную арену гимнастики атмосферу и соревновательный дух местных турниров, которых спортсмены с нетерпением ждали. С Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, прошедшего 16 и 17 марта, зрители после двухлетнего перерыва вновь получили возможность наблюдать за красочными выступлениями спортсменов в Национальной арене гимнастики.

В текущем году наши гимнасты продолжили радовать своими наградами, завоеванными на соревнованиях, проводимых на международных аренах. Представители Азербайджана добились успехов в некоторых видах и программах гимнастики, где ранее не имели достижений.

Члены сборной по видам гимнастики пополнили медальную копилку нашей страны своими результатами, завоеванными на различных международных турнирах, Кубках мира, главных соревнованиях года - Чемпионатах Европы и мира, а также Играх исламской солидарности и Всемирных играх.

На Чемпионате Европы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), в итальянском городе Римини (1-5 июнь) наш спортсмен Магсуд Махсудов, выступивший среди спортсменов в возрастной категории "юниоры", в программе индивидуальных прыжков на батуте занял первое место. Также Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали "золото" в программе синхронных прыжков.

Михаил Малкин, выступивший в прыжках на акробатической дорожке, был удостоен "серебра" Чемпионата Европы. Адиль Гаджизаде, Михаил Малкин и Тофиг Алиев завоевали "бронзу" в командном соревновании по прыжкам на акробатической дорожке.

На Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль) (15-19 июня) "бронзу" завоевали грация Камила Гафарова в индивидуальной программе, а также команда в групповых упражнениях, в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной в многоборье, в программе с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами.

На V Играх исламской солидарности - одних из главных соревнований этого года, наша страна была представлена ​​в четырёх видах гимнастики (художественной, аэробной, мужской и женской спортивной гимнастики). Члены команды завоевали в целом 17 медалей - 8 "золотых", 7 "серебряных" и 2 "бронзовые".

На 11-х Всемирных Играх в городе Бирмингем (США), прошедших 7-17 июля, отличились члены сборной по аэробной гимнастике. Команда, в составе которой вошли Айхан Ахмедли, Рауф Гаджиев, Нигяр Мир Джалаллы, Назрин Мустафаева, Медина Мустафаева, Сянан Махмудлу, Хадиджа Гулиева и Владимир Долматов, завоевала бронзовую медаль в программе аэроденс.

На 16-м Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, состоявшемся 24-30 июля в городе Банска-Бистрица (Словакия) представительница сборной по женской спортивной гимнастике Назанин Теймурова вышла в финал в программе опорный прыжок, где заняла пятое место. Отметим, что впервые в истории женской спортивной гимнастики наша юная спортсменка вышла в финал Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Она также повторила этот успех пройдя в финал Чемпионата Европы.

На прошедшем 14-18 сентября в городе София (Болгария) Чемпионате мира по художественной гимнастике групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной, завоевала бронзовую медаль. Впервые в истории гимнастики Азербайджана сборная команда в групповых упражнениях поднялась на пьедестал почета на Чемпионате мира.

Проведенные 23-26 ноября в том же городе 29-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) стали результативными для членов сборной Азербайджана. Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали "золото" в программе синхронных прыжков на батуте среди гимнастов в возрастной категории 15-16 лет, Али Нифталиев - "серебро" в индивидуальной программе прыжков на батуте в возрастной категории 13-14 лет, Магсуд Махсудов - "бронзу" в индивидуальных прыжках на батуте в возрастной категории 15-16 лет, в программе синхронных прыжков на батуте в возрастной категории 11-12 лет Аммар Бахшалиев и Фархад Мустафаев удостоены "бронзы".

Тофиг Алиев, выступивший в прыжках на акробатической дорожке, завоевал серебряную медаль среди гимнастов в возрастной категории 17-21 лет.

Также в текущем году спортсмены, выступающие в дисциплине "Гимнастика для всех" отличились на различных соревнованиях. Так, команда "Ay işığı" удостоена серебряной медали на фестивале "European Gym for Life Challenge", состоявшемся 10-14 июля городе Невшатель (Швейцария). Композиция команды, представленная на Фестивале гимнастики "Golden Age" в Фуншал (Португалия) (2-7 октября), была встречена с интересом.

В течение 2022 года азербайджанские гимнасты завоевали 147 медалей, среди них 62 "золотые", 40 "серебряные" и 45 "бронзовые".

Закономерным результатом этих успехов является то, что гимнасты регулярно сохраняли лидерство в рейтинге азербайджанских спортсменов.

9 сентября на Приморском бульваре (за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига) в Баку прошел фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF). Мероприятие, организованное впервые, подарило жителям нашего города много приятных моментов и вызвало большой интерес у зрителей. Федерация как всегда в этом году уделила внимание повышению квалификации тренеров и судей. Согласно соответствующим правилам очередного Олимпийского цикла, охватывающего 2022-2024 годы, наши представители участвовали в судейских экзаменах со стороны Международной федерации гимнастики (FIG) по различным видам гимнастики.

Каждый из наших представителей успешно сдал экзамены, прошедшие онлайн в связи с пандемией COVID-19, и получил международную судейскую категорию.

13-16 октября в Национальной арене гимнастики при организации Федерации гимнастики Азербайджана впервые со стороны Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта под руководством греческого специалиста Софии Буры были проведены тренерские (художественная гимнастика и "Гимнастика для всех") и судейские (художественная гимнастика) курсы по Специальной Олимпиаде.

Первого сентября член Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG), тренер Национальной сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике - Сияна Василева, совместно с президентом технического комитета FIG - Ноха Абу Шабана впервые провели онлайн-вебинар для спортсменов в формате видеоконференции. На вебинаре были затронуты ряд актуальных и интересных тем.

Как и каждый год, в 2022 году приоритетным направлением деятельности Федерации являлось развитие гимнастики в регионах, обеспечение массовости этой сферы, популяризация видов гимнастики. На данный момент в 29 регионах страны действуют секции гимнастики.

В этом году начали функционировать 8 новых секций гимнастики (Тертер, Геранбой, Гедабей, Огуз, Габала, поселки Балаханы и Рамана, отделение гимнастики для воспитанников Детского дома смешанного типа имени Османа Мирзоева в Лянкяране).

Федерация в течение года проводила в регионах контрольные тренировки перед престижными соревнованиями, различные показательные выступления с участием известных гимнасток, мастер-классы и т.д.

С целью пропаганды гимнастики в регионах в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки впервые прошли дружеские соревнования, посвященные Дню независимости.

4 и 5 июня Олимпийский спортивный комплекс в Тертере впервые распахнул свои двери представительницам художественной гимнастики, проведенный здесь 6-й Кубок регионов подарил много радостных моментов зрителям.

Самым большим соревнованием, организованным в регионах, стало Объединенное соревнование по шести гимнастическим дисциплинам, посвященное 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана. Соревнования проведены в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки. На их открытии было представлено гала-шоу с участием всемирно известных и отечественных гимнастов. Приглашенные в Азербайджан зарубежные гости высоко оценили организацию соревнований и выразили восхищение нашей страной и древним городом Шеки.

В 2022 году Национальная арена гимнастики вновь открыла свои двери для представителей других стран. Представители Австралии, Великобритании, Болгарии, Казахстана, Филиппин, Грузии, Индии, Испании, Израиля, Кореи, Колумбии, Латвии, Малайзии, Египта, Венгрии, Монголии, Норвегии, Узбекистана, Португалии, Польши, Словении, Словакии, Сьерра-Леоне, Турции, Украины, Японии, Ирана, Кыргызстана повысили свой спортивный опыт приняв участие в учебно-тренировочных сборах с местными специалистами и спортсменами в Национальной арене гимнастики.

В этом году деятельность представителей Федерации была высоко оценена как местными, так и международными организациями.

Сельджан Магсудова на проведенном в швейцарском городе Ароза (1-2 июля) Кубке мира по прыжкам на батуте была удостоена кубка FIG по сумме баллов, набранных ею на трех из четырех Кубках мира, в которых она приняла участие в 2022 году.

Зохра Агамирова - победительница IV Игр исламской солидарности, четырехкратный золотой, серебряный и бронзовый призер V Игр исламской солидарности, участница летних Олимпийских игр Токио-2020 была избрана членом Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Новый элемент в упражнении на кольцах, представленный азербайджанским спортсменом Никитой Симоновым, на Чемпионате мира по мужской и женской гимнастике, прошедшем в Ливерпуле, был утвержден Техническим комитетом FIG по мужской гимнастике.

14-17 сентября в Люксембурге прошел 14-й Чемпионат Европы по "TeamGym", где член сборной Азербайджана Тофиг Алиев впервые стал победителем исполнив самый сложный элемент (на акробатической дорожке) в номинации "Звездная команда", учрежденной Европейской гимнастикой.

2 и 3 декабря в португальском городе Албуфейра состоялся 29-й Конгресс Европейской гимнастики. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов был переизбран президентом Европейской гимнастики - самой престижной гимнастической организации континента.

Со стороны Федерации гимнастики Азербайджана были выдвинуты кандидатуры Евгении Виляевой в члены Технического комитета по художественной гимнастике, Руслана Эйвазова в члены Технического комитета по дисциплине "Гимнастика для всех" и Инары Исрафилбековой в члены Технического комитета по дисциплине "TeamGym". По итогам выборов все трое были избраны членами соответствующих Технических комитетов.

По традиции, Федерация вновь собрала всех любителей гимнастики в преддверии Нового года. Представленное зрелищное новогоднее шоу под названием "Холодное сердце" с участием гимнастов и тренеров принесло большую радость всем зрителям.

Юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию преобразования AGF запомнилось рядом интересных моментов. На церемонии был представлен видеоролик, повествующий о 20-летнем успешном пути развития Федерации, а также презентована книга "20 il inkişafda" (20 лет в развитии).

26 декабря на торжественном мероприятии, проведенном министерством молодежи и спорта Азербайджана, которое было посвящено спортивным итогам 2022 года, представители Федерации вошли в число лучших в 9 номинациях.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за заслуги в развитии спорта в Азербайджане медалью "Терегги" награждена генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

Впереди Федерацию гимнастики Азербайджана ждет еще один ответственный год. Наряду с традиционными международными соревнованиями, в 2023 году наша страна примет еще одно престижное соревнование - Чемпионат Европы по художественной гимнастике в мае.