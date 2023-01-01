«Арсенал» обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура АПЛ
В очередном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" переиграл "Брайтон", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча прошла в Брайтоне на стадионе "Амекс" и завершилась победой гостей со счетом 4:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Букайо Сака, Мартин Эдегор, Эдди Нкетиа и Габриэль Мартинелли.
У проигравшей команды отличились ирландец Эван Фергюсон и японец Каору Митома.
После этой победы подопечные Микеля Артеты набрали 43 очка и закрепились на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.
"Брайтон" с 24 баллами сохранил за собой восьмую позицию.
Следующий матч "канониры" проведут 3 января против "Ньюкасл Юнайтед". Игра пройдет в британской столице на стадионе "Эмирейтс", стартовый свисток прозвучит в 23.45.
"Брайтон" на выезде сразится с "Эвертоном", эта игра также состоится 3 января и начнется в 23.45.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре