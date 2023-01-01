«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном»

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном" в игре 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" в присутствии 53 444 человек и завершилась вничью со счетом 1:1.

В составе хозяев единственный мяч по ходу первого тайма оформил норвежский нападающий Эрлинг Холанд, ассистировал ему Рияд Марез.

На 64-й минуте ответный мяч забил англичанин Демарай Грей, голевую передачу на свой счет записал сенегалец Идрисса Гуйе.

После этой победы подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 36 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Мерсисайдская команда набрала 15 очков и поднялась на 16-ю позиции АПЛ.

Следующий матч "горожане" проведут на выезде, 6 января, против "Челси". Стартовый свисток на стадионе "Стэмфорд Бридж" прозвучит в 00:00.