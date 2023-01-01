Азербайджанский арбитр отсудит матч Фенербахче и Штутгарта

Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Эльдар Зульфугаров получил первое еврокубковое назначение в новом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, он будет работать на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов среди женских команд между "Фенербахче" (Турция) и "Штутгартом" (Германия). Встреча состоится 18 января в Стамбуле.

Отметим, что после двух сыгранных туров "Штутгарт" лидирует в группе D, а "Фенербахче" отстает на очко, идя вторым.