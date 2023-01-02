https://news.day.az/sport/1524935.html Засиявшие новички премьер-лиги Азербайджана - ФОТО
Засиявшие новички премьер-лиги Азербайджана - ФОТО
Летнее трансферное окно в уходящем году запомнилось не только новичками, которые не оправдали надежд, но и теми, кто не только их оправдал, а даже больше. Day.Az со ссылкой на azerisport.com отметит наиболее удачные трансферы клубов премьер-лиги Азербайджана по футболу нынешним летом, отобрав из каждого по одному.
Марко ЯНКОВИЧ ("Карабах")
Черногорский хавбек пришел не с большими, но все же немалыми ожиданиями. Все-таки, выступление в высших лигах Израиля, Сербии и даже в Серии A Италии, давало основание иметь не низкую планку ожиданий. Поначалу у Янковича не очень удачно шло, но то был период адаптации. Причем, не столько к самой команде, сколько к вынужденным мерам в центре поля, когда у "Карабаха" были некоторые проблемы, в частности, после ухода Патрика Андраде. Являясь футболистом атаки, Янковичу приходилось порой действовать чаще центрхавом, и даже "опорником". Несмотря на все это, черногорец проявил себя отлично. Он не просто стал пополнением, а действительно усилил и укрепил состав агдамцев и среднюю линию в частности. При этом, за прошедшие полгода не возникло ощущения, что Янкович показал все, на что способен. Поэтому есть ожидание, что он продолжит прибавлять и дальше.
Черногорский хавбек пришел не с большими, но все же немалыми ожиданиями. Все-таки, выступление в высших лигах Израиля, Сербии и даже в Серии A Италии, давало основание иметь не низкую планку ожиданий. Поначалу у Янковича не очень удачно шло, но то был период адаптации. Причем, не столько к самой команде, сколько к вынужденным мерам в центре поля, когда у "Карабаха" были некоторые проблемы, в частности, после ухода Патрика Андраде. Являясь футболистом атаки, Янковичу приходилось порой действовать чаще центрхавом, и даже "опорником". Несмотря на все это, черногорец проявил себя отлично. Он не просто стал пополнением, а действительно усилил и укрепил состав агдамцев и среднюю линию в частности. При этом, за прошедшие полгода не возникло ощущения, что Янкович показал все, на что способен. Поэтому есть ожидание, что он продолжит прибавлять и дальше.
Абдулайе БА ("Сабах")
Сенегальский центрдеф стал самым высоким футболистом в АЗПЛ (1,97 см). Но не только ростом он отметился. Опытный защитник, воспитанник португальского "Порту", выступавший еще и за такие клубы, как испанский "Райо Вальекано", немецкий "Мюнхен 1860", турецкие "Аланьяспор" и "Фенербахче", сделал именно то, что и ожидаешь от футболиста с такими командами за плечами: качественно усилил оборону "Сабаха". Наряду с ним можно выделить и испанского центрдефа Йона Иррасабаля, и единственная причина, почему чаша весов при выборе из них двоих склонилась чуть в пользу Ба, в том, что сенегалец также сумел отметиться результативностью, забив дважды. Кстати, один из его голов принес победу "Сабаху" над "Шамахы" (1:0).
Сенегальский центрдеф стал самым высоким футболистом в АЗПЛ (1,97 см). Но не только ростом он отметился. Опытный защитник, воспитанник португальского "Порту", выступавший еще и за такие клубы, как испанский "Райо Вальекано", немецкий "Мюнхен 1860", турецкие "Аланьяспор" и "Фенербахче", сделал именно то, что и ожидаешь от футболиста с такими командами за плечами: качественно усилил оборону "Сабаха". Наряду с ним можно выделить и испанского центрдефа Йона Иррасабаля, и единственная причина, почему чаша весов при выборе из них двоих склонилась чуть в пользу Ба, в том, что сенегалец также сумел отметиться результативностью, забив дважды. Кстати, один из его голов принес победу "Сабаху" над "Шамахы" (1:0).
Атаа ДЖАБЕР ("Нефтчи")
Минувшим летом трансферные работы "нефтяников" были неплохи, но яркостью особо не сверкали. Джабер - приятное исключение. Израильский хавбек практически моментально вписался в бакинский коллектив. В тандеме с Эдди Исрафиловым в центре он смотрелся особенно хорошо. Несмотря на то, что Джабер играет на позиции "опорника", он умудрился забить пять мячей (4 в АЗПЛ, 1 в квалификации Лиги конференций) и отдать три "ассиста" (все в чемпионате). Ни один другой "опорник" в Азербайджане не может похвастаться такой статистикой. Да и без нее, Джабер очень хорошо зарекомендовал себя в выполнении своих прямых обязанностей.
Минувшим летом трансферные работы "нефтяников" были неплохи, но яркостью особо не сверкали. Джабер - приятное исключение. Израильский хавбек практически моментально вписался в бакинский коллектив. В тандеме с Эдди Исрафиловым в центре он смотрелся особенно хорошо. Несмотря на то, что Джабер играет на позиции "опорника", он умудрился забить пять мячей (4 в АЗПЛ, 1 в квалификации Лиги конференций) и отдать три "ассиста" (все в чемпионате). Ни один другой "опорник" в Азербайджане не может похвастаться такой статистикой. Да и без нее, Джабер очень хорошо зарекомендовал себя в выполнении своих прямых обязанностей.
Руни ЭВА ("Туран-Товуз")
Перед дебютным сезоном в АЗПЛ, ТТ знатно обновил свои ряды, пригласив в них и легионеров. Среди них из новичков АЗПЛ особо выделяется Эва. Камерунский форвард почти сразу стал опасным оружием на острие атаки товузцев. Вместе с Натаном Одувой они создали тандем в атаке "Туран-Товуза", которого опасаются все команды. Учитывая, что ныне ТТ идет во второй половине таблицы, показатели камерунца являются еще более серьезными. За в целом 19 сыгранных в сезоне матчей Эва отметился 11-ю результативными действиями - 7 голов и 4 "ассиста". Выдавая такие показатели в середняке чемпионата, нападающий намекает, что проявил себя еще не полностью.
Перед дебютным сезоном в АЗПЛ, ТТ знатно обновил свои ряды, пригласив в них и легионеров. Среди них из новичков АЗПЛ особо выделяется Эва. Камерунский форвард почти сразу стал опасным оружием на острие атаки товузцев. Вместе с Натаном Одувой они создали тандем в атаке "Туран-Товуза", которого опасаются все команды. Учитывая, что ныне ТТ идет во второй половине таблицы, показатели камерунца являются еще более серьезными. За в целом 19 сыгранных в сезоне матчей Эва отметился 11-ю результативными действиями - 7 голов и 4 "ассиста". Выдавая такие показатели в середняке чемпионата, нападающий намекает, что проявил себя еще не полностью.
Абдуллаи ШУАЙБУ ("Кяпаз")
Разумеется, этот список не обошелся бы без нигерийского форварда "Кяпаза". Гянджинцы определенно совершили удачную сделку летом, подписав Шуайбу. О 20-летнем нигерийце информации было настолько мало, что разные источники показывали о нем разные амплуа. Где-то он шел защитником, где-то - опорным хавбеком, где-то вингером. В "Кяпазе" же он действует как нападающий. И получается это у него очень хорошо. В некоторых матчах именно Шуайбу тащил всю команду за собой. За 20 матчей он забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи. Учитывая все проблемы "Кяпаза" в первом круге, когда были зафиксированы шесть поражений за первые шесть туров АЗПЛ, результативность Шуайбу и его игра в целом, как и в случае с вышеотмеченным Эвой, показывают, что и он способен на большее.
Разумеется, этот список не обошелся бы без нигерийского форварда "Кяпаза". Гянджинцы определенно совершили удачную сделку летом, подписав Шуайбу. О 20-летнем нигерийце информации было настолько мало, что разные источники показывали о нем разные амплуа. Где-то он шел защитником, где-то - опорным хавбеком, где-то вингером. В "Кяпазе" же он действует как нападающий. И получается это у него очень хорошо. В некоторых матчах именно Шуайбу тащил всю команду за собой. За 20 матчей он забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи. Учитывая все проблемы "Кяпаза" в первом круге, когда были зафиксированы шесть поражений за первые шесть туров АЗПЛ, результативность Шуайбу и его игра в целом, как и в случае с вышеотмеченным Эвой, показывают, что и он способен на большее.
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