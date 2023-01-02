Засиявшие новички премьер-лиги Азербайджана

Летнее трансферное окно в уходящем году запомнилось не только новичками, которые не оправдали надежд, но и теми, кто не только их оправдал, а даже больше. Day.Az со ссылкой на azerisport.com отметит наиболее удачные трансферы клубов премьер-лиги Азербайджана по футболу нынешним летом, отобрав из каждого по одному.

Марко ЯНКОВИЧ ("Карабах")



Черногорский хавбек пришел не с большими, но все же немалыми ожиданиями. Все-таки, выступление в высших лигах Израиля, Сербии и даже в Серии A Италии, давало основание иметь не низкую планку ожиданий. Поначалу у Янковича не очень удачно шло, но то был период адаптации. Причем, не столько к самой команде, сколько к вынужденным мерам в центре поля, когда у "Карабаха" были некоторые проблемы, в частности, после ухода Патрика Андраде. Являясь футболистом атаки, Янковичу приходилось порой действовать чаще центрхавом, и даже "опорником". Несмотря на все это, черногорец проявил себя отлично. Он не просто стал пополнением, а действительно усилил и укрепил состав агдамцев и среднюю линию в частности. При этом, за прошедшие полгода не возникло ощущения, что Янкович показал все, на что способен. Поэтому есть ожидание, что он продолжит прибавлять и дальше. Черногорский хавбек пришел не с большими, но все же немалыми ожиданиями. Все-таки, выступление в высших лигах Израиля, Сербии и даже в Серии A Италии, давало основание иметь не низкую планку ожиданий. Поначалу у Янковича не очень удачно шло, но то был период адаптации. Причем, не столько к самой команде, сколько к вынужденным мерам в центре поля, когда у "Карабаха" были некоторые проблемы, в частности, после ухода Патрика Андраде. Являясь футболистом атаки, Янковичу приходилось порой действовать чаще центрхавом, и даже "опорником". Несмотря на все это, черногорец проявил себя отлично. Он не просто стал пополнением, а действительно усилил и укрепил состав агдамцев и среднюю линию в частности. При этом, за прошедшие полгода не возникло ощущения, что Янкович показал все, на что способен. Поэтому есть ожидание, что он продолжит прибавлять и дальше.

Абдулайе БА ("Сабах")



Сенегальский центрдеф стал самым высоким футболистом в АЗПЛ (1,97 см). Но не только ростом он отметился. Опытный защитник, воспитанник португальского "Порту", выступавший еще и за такие клубы, как испанский "Райо Вальекано", немецкий "Мюнхен 1860", турецкие "Аланьяспор" и "Фенербахче", сделал именно то, что и ожидаешь от футболиста с такими командами за плечами: качественно усилил оборону "Сабаха". Наряду с ним можно выделить и испанского центрдефа Йона Иррасабаля, и единственная причина, почему чаша весов при выборе из них двоих склонилась чуть в пользу Ба, в том, что сенегалец также сумел отметиться результативностью, забив дважды. Кстати, один из его голов принес победу "Сабаху" над "Шамахы" (1:0). Сенегальский центрдеф стал самым высоким футболистом в АЗПЛ (1,97 см). Но не только ростом он отметился. Опытный защитник, воспитанник португальского "Порту", выступавший еще и за такие клубы, как испанский "Райо Вальекано", немецкий "Мюнхен 1860", турецкие "Аланьяспор" и "Фенербахче", сделал именно то, что и ожидаешь от футболиста с такими командами за плечами: качественно усилил оборону "Сабаха". Наряду с ним можно выделить и испанского центрдефа Йона Иррасабаля, и единственная причина, почему чаша весов при выборе из них двоих склонилась чуть в пользу Ба, в том, что сенегалец также сумел отметиться результативностью, забив дважды. Кстати, один из его голов принес победу "Сабаху" над "Шамахы" (1:0).

Атаа ДЖАБЕР ("Нефтчи")



Минувшим летом трансферные работы "нефтяников" были неплохи, но яркостью особо не сверкали. Джабер - приятное исключение. Израильский хавбек практически моментально вписался в бакинский коллектив. В тандеме с Эдди Исрафиловым в центре он смотрелся особенно хорошо. Несмотря на то, что Джабер играет на позиции "опорника", он умудрился забить пять мячей (4 в АЗПЛ, 1 в квалификации Лиги конференций) и отдать три "ассиста" (все в чемпионате). Ни один другой "опорник" в Азербайджане не может похвастаться такой статистикой. Да и без нее, Джабер очень хорошо зарекомендовал себя в выполнении своих прямых обязанностей. Минувшим летом трансферные работы "нефтяников" были неплохи, но яркостью особо не сверкали. Джабер - приятное исключение. Израильский хавбек практически моментально вписался в бакинский коллектив. В тандеме с Эдди Исрафиловым в центре он смотрелся особенно хорошо. Несмотря на то, что Джабер играет на позиции "опорника", он умудрился забить пять мячей (4 в АЗПЛ, 1 в квалификации Лиги конференций) и отдать три "ассиста" (все в чемпионате). Ни один другой "опорник" в Азербайджане не может похвастаться такой статистикой. Да и без нее, Джабер очень хорошо зарекомендовал себя в выполнении своих прямых обязанностей.

Руни ЭВА ("Туран-Товуз")



Перед дебютным сезоном в АЗПЛ, ТТ знатно обновил свои ряды, пригласив в них и легионеров. Среди них из новичков АЗПЛ особо выделяется Эва. Камерунский форвард почти сразу стал опасным оружием на острие атаки товузцев. Вместе с Натаном Одувой они создали тандем в атаке "Туран-Товуза", которого опасаются все команды. Учитывая, что ныне ТТ идет во второй половине таблицы, показатели камерунца являются еще более серьезными. За в целом 19 сыгранных в сезоне матчей Эва отметился 11-ю результативными действиями - 7 голов и 4 "ассиста". Выдавая такие показатели в середняке чемпионата, нападающий намекает, что проявил себя еще не полностью. Перед дебютным сезоном в АЗПЛ, ТТ знатно обновил свои ряды, пригласив в них и легионеров. Среди них из новичков АЗПЛ особо выделяется Эва. Камерунский форвард почти сразу стал опасным оружием на острие атаки товузцев. Вместе с Натаном Одувой они создали тандем в атаке "Туран-Товуза", которого опасаются все команды. Учитывая, что ныне ТТ идет во второй половине таблицы, показатели камерунца являются еще более серьезными. За в целом 19 сыгранных в сезоне матчей Эва отметился 11-ю результативными действиями - 7 голов и 4 "ассиста". Выдавая такие показатели в середняке чемпионата, нападающий намекает, что проявил себя еще не полностью.