В Сантосе образовывается очередь для прощания с Пеле

Житель бразильского Сан-Паулу Карму ду Лима приехал в Сантос, чтобы занять место во главе будущей очереди у входа на стадион, где состоится прощание с Пеле. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Чтобы попрощаться с трехкратным чемпионом мира по футболу, 58-летний мужчина проведет всю ночь у стадиона. Ради этого бразилец проехал 80 км. С собой у него запасы еды, напитков и фотографии семьи.

"Мы лишились человека, который значил очень много для болельщиков "Сантоса", который подарил нам много радости. Думаю, его уход ощущают болельщики и других команд, ведь он был (достоянием) не только "Сантоса", но и всей Бразилии и даже всего мира. Ну кто за него не болел?" - сказал Карму ду Лима журналистам.

Болельщик отметил, что проститься с знаменитым футболистом его просила ныне покойная мать. За свою жизнь женщине ни разу не удалось побывать на стадионе ФК Сантос.