Шокирующее заявление от главного тренера «Аль-Нассра»

Главный тренер клуба из Саудовской Аравии "Аль-Насср" Руди Гарсия рассказал, что до того, как подписать контракт с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду, он пытался заполучить нападающего "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Аргентины Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сначала я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи", - передает слова специалиста Marca.

Роналду подписал контракт с "Аль-Нассром" до 2025 года после завершения чемпионата мира в Катаре. В СМИ неоднократно сообщалось, что португалец будет зарабатывать в новой команде порядка €200 млн в год.