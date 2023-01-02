Стали известны особые условия для Роналду в «Аль-Насре»

Португальский нападающий Криштиану Роналду получил от руководства клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср" разрешение менять тренеров команды, если сочтет это необходимым, сообщает CBS Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источников издания, "Аль-Наср" превратился в футбольный клуб "Криштиану", потому что капитан сборной Португалии получил чрезвычайно широкие полномочия в команде.

Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" до 2025 года после завершения чемпионата мира в Катаре. В СМИ неоднократно сообщалось, что португалец будет зарабатывать в новой команде порядка €200 млн в год.

Перед стартом чемпионата мира - 2022 Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал "Манчестер Юнайтед", за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.