Саудовский клуб «Аль-Хиляль» продает свои игровые футболки с фамилией Месси

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" продает в своем фирменном магазине игровые футболки команды с фамилией капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фотографии из фан-шопа публикуют посетители магазина в соцсетях. Возможно, таким образом "Аль-Хиляль" решил пошутить на тему перехода в другой саудовский клуб "Аль-Наср" португальского нападающего Криштиану Роналду.

При этом СМИ предполагают, что такой поступок клуба является частью реальной стратегии руководства команды по приобретению победителя чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Месси по окончании ЧМ-2022 должен возобновить переговоры о продлении контракта с французским "Пари Сен-Жермен". По информации прессы, отец футболиста уже провел с клубом переговоры, которые длились несколько месяцев, и капитан сборной Аргентины продолжит выступать за команду.

Роналду перед чемпионатом мира разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед". После турнира было объявлено о подписании португальцем соглашения с "Аль-Насром", который является принципиальным соперником "Аль-Хиляля" в чемпионате Саудовской Аравии.