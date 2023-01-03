https://news.day.az/sport/1525156.html Роналду прибыл вместе с семьей в Саудовскую Аравию
Роналду прибыл вместе с семьей в Саудовскую Аравию
Португальский нападающий Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию. Футболист прибыл в Эр-Рияд вместе со своей семьей, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
"Аль‑Наср" 30 декабря объявил о заключении двухлетнего контракта с Роналду.
Официальная презентация 37‑летнего форварда запланирована на третье января.
Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в ноябре после скандального интервью, в котором сказал, что не испытывает уважения к главному тренеру команды Эрику тен Хагу, а также раскритиковал команду.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре