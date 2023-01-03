Известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом

Американский гонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии со снегоходом в возрасте 55 лет. Об этом сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать", - говорится в сообщении.

Кен Блок - один из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes. Блок принимал участие во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли, ралли-кросс и джимхану. Он решил попробовать себя в гонках, когда ему было почти 40 лет.