Роналду может сыграть в Лиге чемпионов

Португальский полузащитник Криштиану Роналду может перейти в клуб, играющий в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает издание, португалец в своем новом контракте с саудовским клубом "Аль-Наср" имеет пункт в соглашении, который позволит ему перейти в английский "Ньюкасл" на правах аренды, если команда выйдет в Лигу чемпионов по завершении сезона 2022/23. Стоит отметить, что клубом владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. После 17 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл" располагается на 3-м месте в турнирной таблице. Сегодня команда сыграет с "Арсеналом", возглавляющим лигу.

Напомним, что Роналду на днях стал игроком "Аль-Насра". Презентация португальца состоится сегодня, 3 января. По контракту с клубом из Саудовской Аравии полузащитник будет получать порядка €200 млн в год. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

С ноября Роналду находился без команды. Буквально во время чемпионата мира в Катаре стало известно о расторжении контракта между полузащитником и "Манчестер Юнайтед".