Игрок в американский футбол потерял сознание во время матча

Игрок клуба "Баффало Биллс" Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча Национальной футбольной лиги (NFL) с "Цинциннати Бенгалс". Об этом сообщается на сайте лиги, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

24-летний спортсмен упал на газон, столкнувшись с игроком соперников Ти Хиггинсом. После этого для оказания ему помощи на поле появились медики, которые сделали сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.

Хэмлин был доставлен в больницу. Сообщается, что игрок, у которого на поле случилась остановка сердца, находится в критическом состоянии.

Матч между командами не был доигран. Игра перенесена, новая дата проведения будет назначена позднее.