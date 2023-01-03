Глава UFC Дана Уайт в ночном клубе устроил драку с женой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт устроил драку в ночном клубе со своей женой. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В канун Нового года в одном из ночных клубов Уайт подрался со своей супругой. Пара и их близкие находились в VIP-зоне над танцполом, и когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать своей жене, она отреагировала, дав ему пощечину. Тут же глава промоушена нанес ответный удар супруге. Затем друзьям пришлось разнимать дерущихся, однако это уже было замечено посетителями клуба.

Как говорят гости клуба, Уайт и его жена были изрядно выпившими. Также они утверждают, что конфликт между супругами закончился быстро.

Уайт знаком со своей женой с восьмого класса. В 1996 году пара сыграла свадьбу. Они воспитывают троих детей.