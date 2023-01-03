Стало известно условие перехода Роналду в «Ньюкасл»

Футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду может стать игроком "Ньюкасла". Условие перехода в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) стало известно Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, в контракте португальца есть пункт, по которому он может быть арендован "Ньюкаслом", если команда пробьется в Лигу чемпионов. Отмечается, что с осени 2021 года клуб АПЛ принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.