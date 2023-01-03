Роналду отобрал игровой номер у этого футболиста

Узбекский нападающий "Аль-Насра" Джалолиддин Машарипов не захотел отдавать свой номер только что перешедшему в команду Криштиану Роналду. Как сообщает 9sportpro, он уже получил уведомление от клуба о том, что его контракт будет расторгнут. Узбекскому форварду пришлось согласиться на эти условия. Он будет выступать за клуб под номером 77.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Машарипов перешел в "Аль-Наср" из "Пахтакора" в 2021 году. В декабре он уже заявлял о готовности отдать номер звездному португальцу. Однако, позже провел прямой эфир в своих соцсетях, где заявил, что Роналду отобрал у него игровой номер.