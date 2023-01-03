У футболиста остановилось сердце во время матча чемпионата США

Во время матча регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) между "Цинциннати Бенгалс" и "Баффало Биллс" защитник гостей Дамар Хэмлин потерял сознание после столкновения с ресивером хозяев Ти Хиггинсом. Хэмлин поднялся на ноги, но затем рухнул на поле.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Для оказания помощи 24-летнему игроку на поле появилась скорая помощь. Врачи сделали Хэмлину сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор. Игрок был доставлен в госпиталь, а команды покинули поле. Матч официально перенесли. Согласно сообщению на официальном сайте НФЛ, Хэмлин находится в критическом состоянии.

"Мы думаем о Дамаре и "Баффало Биллс". Мы предоставим дополнительную информацию по мере её поступления", - сказано в заявлении.