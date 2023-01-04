https://news.day.az/sport/1525381.html В Бразилии похоронили Пеле
В Бразилии похоронили Пеле
Всемирно известного футболиста Пеле похоронили во вторник в Бразилии, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Бразильца предали земле в городе Сантус: там, где он вырос и стал известным.
Прощальную церемонию провели на стадионе "Вила Белмиру" в Сантусе.
Многочисленные ожидавшие прибытия гроба на кладбище напевали любимые песни Пеле.
Свыше 150 тыс. человек посетили стадион за два дня прощания с легендой. Среди них был и президент Бразилии Лула да Силва.
Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечения от рака.
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