Игроки сборной Аргентины просят Месси не уходить из команды

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макалистер рассказал, что игроки национальной команды озвучили капитану Лионелю Месси свою позицию касательно его ухода, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не хотим, чтобы Месси уходил из сборной. Он сказал, что это его последний чемпионат мира, но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы он остался с нами. Он это уже знает. Посмотрим, что произойдет. Думаю, мы еще не до конца понимаем, чего добились, но в ближайшие пять-десять лет поймем", - передает слова Макалистера Sky Sports.

Макалистер вместе с Месси стал чемпионом мира 2022 года. Для 35-летнего капитана этот ЧМ стал последним в карьере. После окончания турнира он рассказал, что продолжит выступления за национальную команду.