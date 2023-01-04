Нурмагомедова признали лучшим тренером 2022 года

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, а также мексиканца Хавьера Мендеса признали лучшими тренерами 2022 года в смешанных единоборствах (MMA). Об этом сообщает портал MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Портал отметил вклад Нурмагомедова и Мендеса в подготовку бойцов топ-уровня. Отдельно были выделены успехи чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, а также двоюродных братьев Хабиба Нурмагомедова Усмана и Умара и американца Белала Мухаммада, одержавших по две победы в UFC в 2022 году.