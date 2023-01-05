Кубок мира на фотографии Месси оказался подделкой

Во время празднования победы сборной Аргентины на поле, помимо настоящего трофея, оказалась реплика кубка мира. Об этом пишет Clarin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фальшивый кубок был сделан аргентинскими болельщиками за полгода до мундиаля. Планировалось, что все игроки сборной на нем поставят свои автографы. Однако на торжественной церемонии копия непонятным образом оказалась в руках у Лионеля Месси, который и начал позировать с ней перед фотографами. Издание отмечает, что Месси не понимал, что это не трофей, врученный ему президентом ФИФА Джанни Инфантино, поскольку поделка была неотличима от оригинала внешне и по весу.

В итоге об ошибке Месси сообщил партнер по команде, полузащитник Анхель Ди Мария. Ему же об этом рассказали сотрудники службы безопасности.

Фотография Месси с фальшивым кубком набрала в его Instagram почти 75 миллионов лайков. Изображение побило рекорд по количеству лайков в соцсети среди спортсменов.