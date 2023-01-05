Баку примет чемпионат Европы по боксу

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин в возрасте до двадцати двух лет пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, Европейская конфедерация бокса объявила о решении по этому поводу в итальянском городе Ассизи.

По результатам голосования Азербайджан завоевала право проведения соревнований, опередив других конкурентов - Болгарию и Румынию. Чемпионат Европы пройдет в Баку в октябре-ноябре нынешнего года. Точная дата впервые проходящих в Азербайджане соревнований, на которые съедутся сильнейшие молодые боксеры континента, будет определена на днях.

Европейская конфедерация бокса также объявила хозяев других континентальных чемпионатов. Чемпионат Европы среди юниоров пройдет в июле в Румынии, а соревнования среди школьников - в августе в Словении.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали на прошедшем чемпионате Европы U-22.