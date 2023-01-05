https://news.day.az/sport/1525762.html Nike прекратил сотрудничество с рядом теннисистов
Nike прекратил сотрудничество с рядом теннисистов
Спортивный бренд Nike прекратил сотрудничество с рядом известных теннисистов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Relevant Tennis.
"Nike" прекратил сотрудничество с американкой Слоан Стивенс (37-я в рейтинге WTA), хорваткой Донной Векич (67-я в рейтинге WTA), чешкой Маркетой Вондроушовой (92-я в рейтинге WTA), украинкой Мартой Костюк (69-я в рейтинге WTA) и россиянином Андреем Рублевым (восьмая ракетка мира).
Также сообщается, что игроки теперь должны соответствовать определенным требованиям к производительности, таким как место в рейтинге или участие в турнирах, чтобы зарабатывать деньги.
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