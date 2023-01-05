Nike прекратил сотрудничество с рядом теннисистов

Спортивный бренд Nike прекратил сотрудничество с рядом известных теннисистов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Relevant Tennis.

"Nike" прекратил сотрудничество с американкой Слоан Стивенс (37-я в рейтинге WTA), хорваткой Донной Векич (67-я в рейтинге WTA), чешкой Маркетой Вондроушовой (92-я в рейтинге WTA), украинкой Мартой Костюк (69-я в рейтинге WTA) и россиянином Андреем Рублевым (восьмая ракетка мира).

Также сообщается, что игроки теперь должны соответствовать определенным требованиям к производительности, таким как место в рейтинге или участие в турнирах, чтобы зарабатывать деньги.